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Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомашин в Пскове

Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, это произошло 26 мая в 20.30 напротив дома №9 по Сиреневому бульвару.

Мужчина 1975 года рождения, водитель автомобиля ГАЗ-5201, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущей автомашины и столкнулся с «БМВ» под управлением мужчины 1997 года рождения. «БМВ» врезался в «Мерседес Бенц» под управлением мужчины 1987 года рождения. Тот, в свою очередь, ударил стоящий «Кадиллак», за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения.

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Уточнена информация о травмах водителя «ГАЗ». Ему диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, автотравму, ушиб грудной клетки. Под вопросом закрытый перелом ребер справа. От госпитализации он отказался.

Из объяснений водителей следует, что «Кадиллак» остановился перед пешеходным переходом. «Мерседес» и «БМВ» тоже начали останавливаться, в это время сзади в них врезался «ГАЗ». Водитель грузовика рассказал на месте происшествия, что двигался со скоростью около 45 км в час и потянулся за сигаретами.

Наименьшие технические повреждения в столкновении получил грузовик. Больше всего пострадал автомобиль «БМВ».

Из-за ДТП на протяжении нескольких часов было невозможно проехать по Сиреневому бульвару. Многие водители разворачивались и или ехали задним ходом против разрешенного направления движения. Объезжавшие место происшествия водители внедорожников повредили газон.