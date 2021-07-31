АвтоМир / Происшествия / ДТП

Шестилетний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове

Шестилетний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительной информации, в 12.05 во дворе дома №50 на улице Труда мальчик 2015 года рождения, игравший на детской площадке, выбежал на проезжую часть из-за автомобиля и попал под колеса автомашины «Форд Фокус», за рулем которой находился водитель 1988 года рождения.

По имеющейся в настоящее время информации, ребенок получил перелом ноги. Его госпитализировали в детскую областную больницу. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

В ОГИБДД напомнили, что это уже второй подобный случай наезда автомобиля на ребенка в Пскове. На сегодняшний день дворы давно перестали быть безопасными, подчеркивают в ведомстве. Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи создают «слепые» зоны» – места с ограниченной видимостью.

Чтобы предотвратить трагедию, родителям необходимо постоянно рассказывать ребенку о возможной опасности, учить его, как правильно вести себя, чтобы не стать жертвой ДТП.