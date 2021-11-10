Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием автобуса в Пскове

Следственное управление УМВД России по Псковской области проводит проверку по факту смертельного ДТП на перекрестке улицы Металлистов и Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Роман Гик / «Жесть по-псковски»
Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено. В полиции назначили судебные экспертизы, по результатам которых будут принимать дальнейшие процессуальные решения.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 ноября в 7.45. Водитель рейсового автобуса №2 совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу.