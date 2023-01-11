АвтоМир / Происшествия / ДТП

Назван самый аварийный день на псковских дорогах в 2022 году

Наиболее аварийно-опасным днем недели на дорогах Пскова в 2022 году стала среда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этот день недели в прошедшем году произошло 31 дорожно-транспортное происшествие. В течение суток наибольшее число ДТП происходит с 15:00 до 18:00 часов. Таких аварий зарегистрировано 37. Причинами высоких показателей аварийности являются возникающие в эти часы пиковые транспортные нагрузки, большое количество транспорта и пешеходов на улицах города.

По вине водителей транспортных средств зарегистрировано 88,1 % всех ДТП. За данный период произошло 140 дорожных происшествий, в которых пять человек погибли и 188 получили травмы. В 2021 году было 141 ДТП, в которых три человека погибло и 185 были травмированы.