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Водитель самоката пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове

Водитель самоката пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове 10 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло в 17.05 на у дома №6 улице Яна Фабрициуса.

Девушка 2001 года рождения за рулем Ford Focus при выезде с дворовой территории не уступила дорогу мужчине 1997 года рождения на самокате, который двигался по линии границ тротуара.

В результате столкновения у самокатчика выявили ушиб грудной клетки слева. После осмотра отпущен. Водитель трезвая.