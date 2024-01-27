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Ребенок и двое взрослых погибли в дорожной аварии с автобусом в Великолукском районе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Великолукском районе сегодня, 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Около 7:30 на 466-м километре федеральной трассы М-9 «Москва – Балтия» столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1998 года рождения и автобус «ПАЗ», за рулем которого сидел 49-летний великолучанин.

По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры – женщина 1999 года рождения и двухлетний ребенок от полученных травм скончались на месте, еще один годовалый ребенок экстренно госпитализирован. За медицинской помощью также обратились четыре пассажира автобуса – они доставлены в больницу.

По факту ДТП полиция проводит проверку: устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию. На месте работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.