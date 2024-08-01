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В Локнянском округе 75-летний водитель УАЗа съехал в кювет и погиб

Во время осмотра проезжей части дорожный рабочий обнаружил опрокинутый УАЗ в кювете на 63-м километре автодороги Локня - Рыкайлово - Иванцево - Михайлов Погост в Локнянском муниципальном округе, водитель транспортного средства скончался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Мужчина 1949 года рождения приближался к деревне Михайлов Погост, но на 63-м километре дороги по неизвестным причинам он потерял контроль за управлением и съехал в левый кювет по ходу движения. Машина перевернулась, встала обратно на колеса и съехала вниз в кювет. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

Отмечается, что погибший страдал от хронической обструктивной болезни легких. Он регулярно задыхался и накануне аварии был на приеме у врача в больнице. Тело мужчины нашли вне машины, дверь была открыта. После ДТП мужчина еще какое-то время был жив и пытался предпринять меры к своему спасению.

Причина смерти устанавливается.