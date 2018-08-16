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АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Парковку на Свердлова запретят?

10.10.2018 15:18|ПсковКомментариев: 12

Улица Свердлова в Пскове после реконструкции, надо признать, выглядеть стала достойно и современно. Спасибо за это подрядчикам. Но теперь вопрос к тому, кто занимается организацией дорожного движения и, в частности, нанесением разметки.

Сплошная линия разметки уже нарисована от ул. Карла Маркса до Комиссаровского переулка. При этом автомобилисты продолжают парковаться вдоль проезжей части, занимая практически всю полосу для движения от второй школы (дом 56) до клуба «TIR». Получается, что проехать по улице в сторону Октябрьского проспекта, а также выехать с парковочного кармана у второй школы, не нарушая правила дорожного движения и не пересекая сплошную, практически нереально.

Выхода здесь два: либо прервать разметку на нескольких участках, либо запретить парковку на проезжей части. А лучше - сделать и то, и другое. Ибо исторически улица очень узкая, а двигаться по ней хотелось бы без лишних заторов.

Надеюсь, что этот вопрос будет продуман городскими властями и проконтролирован со стороны ГИБДД. 

Михаил

Теги: #дорожное движение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 12Версия для печати
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