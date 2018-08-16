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АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Самозахват парковки общего пользования

12.10.2018 13:26|ПсковКомментариев: 22

Неприятная история произошла на переулке Машиниста, 5 в Пскове. В этом году нашему дому повезло - в рамках программы «Городская среда» нам отремонтировали двор. Самый большой подарок  - благоустроенная парковка, которой  у нас раньше не было. Под нее выделили участок земли общего пользования.

Но недолго мы радовались.  Некая группа лиц из нашего дома «застолбила» себе целых 14 мест из 18, поставив там парковочные барьеры.  На каком основании это произошло, непонятно. Соответствующие документы и протоколы собрания собственников нам показывать отказываются.

Сейчас парковка, которая была предназначена для всех - и жителей дома, и гостей - фактически захвачена группой лиц. При этом некоторые «взяли» себе по несколько мест на семью. И даже когда они уезжают на выходные, никто из нас не имеет возможности поставить машину на свободные места.

Мы обращались в УГХ, Управление по градостроительной деятельности, к участковому. Везде попросили письменных заявлений с фотофиксацией. Но «выловить» автомобили на парковке - не так просто. Сейчас, конечно, мы готовим заявления.

Кто-то из жильцов дома хотел даже снести барьеры, но это тоже, получается, незаконно, так как это чужое имущество.

«Городская среда» в итоге получилась не для всех, а для избранных. Которые сами себя избрали в качестве владельцев парковочных мест на безвозмездной, как мы понимаем, основе. А за уборку и содержание этой территории будем платить все мы.

Жители дома  

Теги: #парковка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 22Версия для печати
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