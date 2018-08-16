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Интерактив: «Зебра» по требованию

Когда уже появится пешеходный переход от улицы Михайловской, 1 к улице Западной, 21? У жителей микрорайона нет абсолютно никакой нормальной возможности перейти дорогу. Самая ближайшая «зебра» - почти через 500 метров. К тому же, людям, которые хотят попасть от Михайловской в «Акваполис» или на «Владимирскую» вообще нет никакого смысла делать огромный крюк в другую сторону.

Логично, что все уже несколько лет переходят дорогу в неположенном месте. Движение там хоть и не особо активное, но автомобилисты не притормаживают. Оно и понятно - знаков то нет. Кроме того, машины могут неожиданно выскочить из-за поворота с Кузбасской.

Если молодежь еще успеет проскакивать, то вот старики и мамы с детьми долго стоят в ожидании пустой дороги.

Может, пора уже узаконить «зебру», поставить знаки и облегчить жизни пешеходам?

Елена