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Фотофакт: Военная дорога Погорелка-Воронцово

Вот так выглядит дорога Погорелка-Воронцово, ну если, конечно, это можно назвать дорогой. Больше похоже на поле боевых действий.

Вячеслав