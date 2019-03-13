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Интерактив: Замкнутый круг, а туалет все равно закрыт

В дни школьных каникул в Псков приезжает туристы из разных городов. А несколько дней не работает платный туалет возле кинотеатра «Октябрь».

Звонили в отдел благоустройства УГХ по телефону: 29-15-12. Только развели руками и дали другие телефоны администрации Пскова, а следующие отправляли по другим телефонам: 29-15-00.

Дозвонились в приемную губернатора, отправили в администрацию Пскова по телефону 29-98-27.

Замкнутый круг получается, а туалет все равно закрыт. Развивайте туризм в Пскове. Приезжайте в город Псков, дорогие гости!