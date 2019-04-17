Фотофакт: Паркуюсь как…

Водитель врезавшегося в дерево «Ниссана» в Великих Луках неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля

Сегодня движение в сторону Пскова ограничили из-за дорожных работ

В крови мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку в Пскове, обнаружен алкоголь

В связи с ДТП на железнодорожном переезде в Острове водителей призывают быть более бдительными