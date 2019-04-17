Интерактив: Ремонт дороги в час пик

В Псковском районе любителя «нетрезвой» езды на 3 года лишили прав

Водитель «Опеля» въехал в припаркованную «Тойоту» в Великих Луках и скончался от сердечного приступа

Городские автобусы могут пустить по улицам Ленина и Карла Маркса в Ганзейские дни

Бесконтактно оплатить проезд можно в 10 псковских автобусах

На выходных будет закрыт для движения транспорта участок улицы Толстого в Великих Луках

В связи с дорожными работами будут закрыты для движения участки улиц Советской и Металлистов

Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Себежском районе, пострадал один человек

Водитель врезавшегося в дерево «Ниссана» в Великих Луках неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля

Сегодня движение в сторону Пскова ограничили из-за дорожных работ