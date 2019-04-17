Фотофакт: В Пскове начали делать тротуар на Аллее Ветеранов

Водитель «Рено» не справился с управлением на дороге Псков - Кислово, пострадали два человека

В Дновском районе произошло ДТП со съездом с дороги

В Пскове полицейские в ходе погони задержали нетрезвого водителя. ВИДЕО

С 20 апреля дачные автобусы и автобус 8 «А» в Пскове переходят на весеннее расписание по выходным

Весенняя ярмарка в Великих Луках вносит изменения в расписания автобусов

18 апреля будет закрыт переезд на улице Мелиораторов в Великих Луках

Псковская Госавтоинспекция: Выезд на полосу встречного движения при обгоне - всегда опасность