Фотофакт: У перекрестка Леона Поземского и Труда в Пскове движение затруднено из-за ДТП

Очевидцев наезда мопеда на пенсионерку на мосту Невского ищут в Пскове. ФОТО

Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты

На 10 дней будет закрыт для движения участок улицы Розы Люксембург в Великих Луках