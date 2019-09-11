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Интерактив: Что у дяденьки в голове?

Приехал такой вот дяденька. Поставил свою машину прямо на газон у дома № 66 по улице Юбилейной и повел ребенка в детский сад.

Не понимаю, что у таких людей в голове? Или может там пустота?