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Фотофакт: Тротуар с сюрпризом

На улице Гражданской «реконструкторы» готовят для псковичей тротуар с сюрпризом. Труба торчит прямо посреди пешеходной дорожки, это так задумано или ее уберут?

Иван