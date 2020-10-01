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Интерактив: Уберите сбитую стойку дорожного знака

Уберите сбитую стойку дорожного знака. Больше двух лет на обочине Рижского проспекта в районе «Ленты» (выезд с заправки «Газпромнефть») валяется сбитая г-образная стойка.

Такая же валяется в канаве при въезде в «Ленту» со стороны Неелово.

Анна