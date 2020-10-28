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Интерактив: Почему в центре Пскова не работает новый светофор?

Сегодня утром по работе приехала на остановку «Детский парк». Подошла к переходу через Октябрьский проспект в районе улицы Пушкина, но заметила некие изменения. Возле перехода на столбах установили светофоры с кнопками. Я видела новости о планах администрации города на этот нерегулируемый пешеходный переход, поэтому не удивилась.

Подошла к дороге, нажала на кнопку, ждала зеленый. Но проходящие мимо меня люди, почему-то, бегло переходили дорогу. Я нажала кнопку еще сильнее и мысленно начинала осуждать безответственность пешеходов. Желтый уже мигал, чего не подождать-то?

Оказалось, это был бесконечно мерцающий желтый свет. Он был таким же бесконечным, как заверения псковских чиновников и дорожных полицейских, что нерегулируемые пешеходные переходы в городе ликвидируют или, в редких случаях, превратят в регулируемые. Именно создание этого перехода недалеко от улицы Пушкина через Октябрьский проспект увенчанный заборами, светофорами и кнопками вероятно должен был продемонстрировать всю мощь безопасности на одной из самых оживленных дорог города. Эту безопасность нам несли чиновники и дорожные полицейские, которые берегут наш сон и не сон.

Но, то ли их ноша оказалась непосильной и под гнетом русского «авося», и они решили бросить дело, то ли Джо Байден (вслед за Бараком Обамой) решил «раскачать лодку» безопасности транспортной ситуации в городе через своих иностранных агентов в рядах власть имущих, то ли «все идет по плану», который обычные люди еще не поняли.

А пока дорожные эксперты в кабинетах мысленно ликвидируют или трансформируют очередной нерегулируемый пешеходный переход в Пскове, статистика смертельных ДТП по региону растет, простые люди перебегают через дорогу по своим делам. Можно только гадать задумываются ли они о своей безопасности или о тех, кто должен заботиться о ней. Но из-за таких вот бесконечно желтых светофоров уже даже на регулируемых переходах в последнем есть большие сомнения.

Через день ситуация не изменилась. Знаете, история показала по одну вещь: стабильность - это не когда экономика страны не зависит от цен на нефть, стабильность - это когда новый светофор в центре города не работает утром, днем и вечером.



Екатерина