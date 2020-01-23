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Еще больше обезопасить дорожное движение в Пскове с помощью фотовидеофиксации мешает нехватка финансирования

Сильнее обезопасить с помощью фотовидеофиксации дорожное движение в Пскове не позволяет нехватка финансирования. Об этом на сайте губернатора Псковской области сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ответ на обращение местного жителя.

Местный житель предложил установить камеры, следящие за скоростным движением, на каждой улице и на каждом пешеходном переходе Пскова: «Проблема очень актуальна на сегодняшний день. Водители не представляют, какая ответственность и стоимость штрафов, потому что никто не заметит и не узнает о совершаемом преступлении. В городе становится все больше и больше случаев, когда сбивают людей. Это не говоря о том, что творится во дворах. Невозможно выпустить детей во двор. У водителей Псковской области вообще отсутствует чувство ответственности».

Сити-менеджер Пскова ответил, что администрация Псковской области проводит постоянную работа по установке комплексов фотовидеофиксации на аварийноопасных участках улично-дорожной сети, и что данная работа будет продолжаться.

«К сожалению, ограниченность финансирования в настоящее время не позволяет произвести установку комплексов на каждом перекрестке, но, со временем, их количество значительно возрастет», - заключил Александр Братчиков.