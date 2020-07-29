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Toyota RAV4 стала самым популярным кроссовером на вторичном рынке в июле

Toyota RAV4 стала самым популярным кроссовером на вторичном рынке в июле. Об этом сообщил сервис проверки истории автомобилей avtocod.ru со ссылкой на данные статистики запросов по кроссоверам в июле.

Первое место в топ-10 популярных моделей на вторичном рынке заняла Toyota RAV4. По ней в минувшем месяце сервис сформировал 11 540 отчетов. На втором месте оказался Nissan Qashqai (8 617 проверок), на третьем — KIA Sportage (8 221 проверка). Замкнули пятерку BMW X5 (8 092 проверки) и Renault Duster (8 044 проверки).

Далее идут Nissan X-Trail (8 017 проверок), Volkswagen Tiguan (7 729 проверок), Lexus RX (5 809 проверок), Honda CR-V (5 808 проверок) и Volkswagen Touareg (5 758 проверок).

Всего через сервис avtocod.ru в июле проверили 141 239 кроссоверов. При этом самая популярная модель, Toyota RAV-4, в большинстве случаев продавалась «чистой» (23,9%). Из проблем у нее чаще всего встречался расчет ремонтных работ (18,3%), ДТП (16,9%) и неоплаченные штрафы (14,1%).

8,5% «Рафиков» сбывалось со скрученным пробегом, 7% — с ограничениями ГИБДД, еще 7% — с дубликатом ПТС. 2,8% машин числилось в залоге и 1,5% — в лизинге.