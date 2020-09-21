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Более 30 нарушений выявили сотрудники ГИБДД в Новосокольниках и Локне

Более 30 административных правонарушений выявили сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» совместно с отделением уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции в Новосокольниках и Локне. Они провели сплошные проверки автотранспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рейд был направлен на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, связанных, в том числе, с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления или не имеющими такового.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех жителей региона, ставших свидетелями неадекватного поведения автомобилистов на дорогах, сообщать об этом в полицию по телефону 02.