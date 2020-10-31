АвтоМир / За рулём

Конференция по безопасному использованию транспорта зимой прошла в псковской дивизии

В воинских частях Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения прошла техническая конференция по безопасности дорожного движения при использовании служебного и личного автотранспорта в зимних условиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Под руководством заместителей командиров воинских частей по вооружению и с привлечением офицеров автомобильной службы были рассмотрены вопросы безопасности дорожного движения. Подведены итоги смотров подготовки автомобильной техники.

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) напомнили правила эксплуатации техники в условиях низких температур в зимнее время.

Мероприятие проходили по плану подготовки соединения на зимний период обучения.