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Российских водителей предупредили о новых штрафах

Какие штрафы для автомобилистов появились в 2021 году, рассказал управляющий партнер компании «Позиция права» Егор Редин.

Так, в КоАП РФ появилась новая норма «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств», согласно которой оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

По словам юриста, в неюридической среде такую меру уже обозначили как «штраф за автохлам». До недавних пор сфера, связанная с соблюдением правил в городской среде, регулировалась по большей части на местном уровне - наказание и размер ответственности регулировали муниципальные власти. «Однако такой подход оказался неэффективен, поэтому новая статья КоАП легко восполнит этот пробел», - отметил он.

Чтобы внести ясность, какие машины относятся к «хламу», Минюст определил, что под разукомплектованными автомобилями подразумеваются «транспортные средства, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака. И/или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство». При этом, что именно считать «брошенными» автомобилями, КоАП не уточняет.

Однако не всем стоит переживать из-за нововведений, заметил Егор Редин. В частности, в доработанной версии КоАП сохранены размеры административных штрафов в установленных ранее пределах. Ответственность за уже прописанные в КоАП нарушения действительно не подняли, зато придумали новые - до 50 тысяч рублей. Например, за мойку автомобиля в запрещенных местах собственников будут наказывать штрафом до 2 тысяч рублей. Остановка на газонах, цветниках и иных областях, занятых зелеными насаждениями, а также проезд транспортных средств по этим территориям, повлечет штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей. Если нарушения зафиксированы в автоматическом режиме специальными техсредствами, то штраф составит 2 тысячи рублей. За остановку, стоянку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам выпишут штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Также, согласно изменениям, статья об отказе от прохождения медицинского освидетельствования дополнена отягчающей частью — наличием в салоне несовершеннолетнего: тогда водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а прав лишить на срок от двух до трех лет.

По словам юриста, теперь в КоАП подробно прописаны требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам с функциями фотосъемки и видеозаписи.

«Более того, установлены нормы для полученных с их помощью материалов: они должны стать основой для запуска федерального приложения с рабочим названием "Народный инспектор" по примеру того, как в столице работает мобильное приложение "Помощник Москвы", с помощью которого граждане могут фиксировать на свои мобильные телефоны ряд грубых нарушений ПДД», - пояснил Егор Редин, передает агентство «Прайм». В КоАП закреплено, что новая программа станет частью госуслуг, то есть докладывать о нарушениях смогут лишь прошедшие там регистрацию.

«Новости касаются и порядка техосмотра: самая устрашающая часть реформы перенесена еще на год - штраф в 2 тысячи рублей за каждый день езды без диагностической карты появится только в марте 2022 года. Однако изменилась периодичность для техосмотра: новые автомобили не проходят его первые 4 года, а по прошествии периода нужно будет проходить его раз в 2 года, а для машин старше 10 лет - каждый год. Таким образом, в 2021 году техосмотр потребуется легковушкам, выпущенным в 2017-м, 2015-м, 2013-м, 2011-м, или старше», - уточнил эксперт.

Теперь ужесточились наказания и для тех, кто обеспечивает автомобилистов: введены штрафы за формирование диагностической карты без проведения реального осмотра, которые для ИП и юрлиц достигают трехсот тысяч рублей (статья 14.4.1 КоАП). Еще более внушительные штрафы грозят за работу без аккредитации или незаконную аккредитацию, а в самых запущенных случаях преступникам грозит уголовная ответственность по статье 171 УК РФ — до 6 месяцев ареста. Автомобилисты же за получение фальшивой карты могут заработать штраф в размере 5-10 тысяч рублей. Также к ним могут применить часть 3 статьи 327 УК РФ — до 1 года лишения свободы, но «такое суровое наказание маловероятно», обратил внимание Егор Редин.

Изменения коснулись и сдачи экзаменов. Если до этого успешно сданный автодром являлся «несгораемым этапом», то с апреля 2021 года придется пересдавать его заново, если курсант провалит вождение по городу. Усложнится и логистика экзамена. Больше не будет известных накатанных маршрутов: инспектор сможет выстраивать путь, выбирая из схем улиц те, где разрешена учебная езда. Вместе с тем, сократится число упражнений на автодроме - автомобилисты будут выполнять лишь четыре из них: маневрирование в тесных пространствах, параллельную и перпендикулярную парковку, а также горку.

Кроме того, 2021-й станет первым полноценным годом, когда заново регистрируемые автомобили получат исключительно электронные ПТС. В отличие от бумажной версии, ЭПТС является записью в охраняемой базе данных, которая содержит гораздо больший объем информации (например, данные о ТО, ДТП, страховках). При регистрации авто на руки автомобилистам будет выдаваться лишь выписка из ЭПТС.

Также в 2021 году продолжится внедрение процедуры оформления ДТП без пострадавших по системе европротокола. «Ранее в тестовом режиме заработало мобильное приложение "Помощник ОСАГО", которое позволяет не только зафиксировать детали аварии, но и направить в страховую извещение в электронном виде. До недавних пор сделать это можно было либо лично, либо направив заказное письмо», — подытожил эксперт.