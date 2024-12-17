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Более миллиарда рублей направят на строительство Северного обхода Пскова

1,1 миллиарда рублей выделят на строительство Северного обхода Пскова в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорожный фонд Псковской области планируется меньше, чем на аналогичный период прошлого года (11,4 млрд против 12,7 млрд). Но его будет хватать. Планируем в следующем году довести долю дорог в нормативном состоянии до 47% (по итогам 2024 – 45%)», - сказал губернатор.

В 2025 году будут продолжены работы по строительству Северного обхода Пскова. Плановое финансирование составит 1,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 100 млн.

Панируется завершить приведение в порядок дороги Гверстонь - Крупп - Кулье в Печорском районе. «Работы шли с 23-го года. Общий объём средств превысил 1 млрд», - напомнил Михаил Ведерников.

Завершится реконструкция дороги Сиверст – Поречье в Великолукском районе. Это тоже трёхлетний контракт. Общая стоимость – 950 млн.

Также почти в 2 раза (с 2,1 млрд до 1,2 млрд) сократятся расходы на транспорт. «Но это вызвано тем, что мы получали от нашего куратора субсидию в размере 750 млн и ещё специальный казначейский кредит на 400 млн на покупку в общей сложности 79 автобусов», - заключил глава региона.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».