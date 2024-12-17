В уборке снега в Великих Луках задействованы 176 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Фотографии: администрация Великих Лук
«Работа на уличной дорожной сети города проводится в круглосуточном режиме в несколько смен. Сейчас на дорогах Великих Лук и во дворах задействовано 15 единиц техники и 176 человек», - рассказали в администрации.
Уборкой снега и льда в городе занимаются несколько предприятий: «Спецавтохозяйство», «Зеленхоз», «ДСУ», а также управляющие организации города.