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АвтоМир / Дороги

В уборке снега в Великих Луках задействованы 176 человек

19.12.2024 12:57|ПсковКомментариев: 0

В уборке снега в Великих Луках задействованы 176 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации. 

Фотографии: администрация Великих Лук

«Работа на уличной дорожной сети города проводится в круглосуточном режиме в несколько смен. Сейчас на дорогах Великих Лук и во дворах задействовано 15 единиц техники и 176 человек», - рассказали в администрации.

Уборкой снега и льда в городе занимаются несколько предприятий: «Спецавтохозяйство», «Зеленхоз», «ДСУ», а также управляющие организации города.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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