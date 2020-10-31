АвтоМир / За рулём

Псков вошел в пятерку самых аварийных городов России

Псков вошел в пятерку самых аварийных городов России. Статистику по автокаско за 2020 год проанализировала компания «Согласие».

В топ-5 в этот раз не попали Москва и Санкт-Петербург. При этом в 2019 году столица занимала второе место по аварийности, в 2020 году частота убытков* в городе составила 40,6% (17 место). В Петербурге она снизилась до 42,3% (13 место). По мнению экспертов, такая тенденция связана с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, повлиявшими на загруженность дорог в двух крупнейших мегаполисах страны.

Возглавил список самых аварийных городов по автокаско, согласно актуальным данным, Южно-Сахалинск (52,7%). На втором месте – Псков и Ижевск (49%), на третьем – Томск (47,2%). Четвертое и пятое места заняли Красноярск и Барнаул (45,8% и 45,5% соответственно).

*Частота убытков – это число убытков по автокаско в этом городе за 2020 год, деленное на общее число полисов автокаско у страхователей в данном городе.