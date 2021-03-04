АвтоМир / За рулём

Великолучанин получил 120 часов обязательных работ за пьяное вождение

В Великих Луках местного жителя привлекли к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

19 декабря 55-летний великолучанин управлял автомобилем в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники ГИБДД. Как оказалось, ранее мужчину уже подвергали административному наказанию за аналогичное нарушение.

Суд назначил виновному наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.