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В России планируют ужесточить наказание за повторное пьяное вождение

Максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, будет увеличен с двух до трех лет. Соответствующие поправки к УК одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет газета «Коммерсантъ».

Действующие санкции, пояснили в МВД, не дают должного эффекта: граждане в состоянии опьянения садятся за руль даже после лишения прав и судимости. Эксперты считают, что поправки не сработают и в этот раз.

Правке подверглась статья 264.1 УК, устанавливающая санкции для водителей, которые уже были наказаны в рамках КоАП за пьяное вождение (или отказ от освидетельствования) и имеют статус «подвергнутых административному наказанию». Если такой гражданин снова будет пойман на пьяном вождении в течение года, он становится преступником. Суд может назначить штраф 100-300 тыс. руб., лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний. Для тех, кто ранее был судим по статье 264.1 УК, МВД предлагает еще более жесткие санкции. Речь идет о штрафе до 500 тыс. руб., исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет, лишении свободы на срок до трех лет.

Введенная в 2014 году статья 264.1 УК пьяных водителей не сдерживает, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Из всех лиц, подвергнутых наказанию по ней в 2020 году, 20% осудили по ней повторно (в 2018 году — 10%, в 2019 году — 15%).

«Многие лица, злоупотребляющие спиртным, продолжают регулярно садиться за руль в нетрезвом состоянии, будучи уверенными, что не понесут серьезного наказания, - заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.— Необходимо ввести более строгие правила, подчеркнув принципиально нетерпимое отношение к подобному поведению».

В свою очередь юрист, адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает предложение МВД «условным усилением», ведь даже с учетом предлагаемых поправок судьи не смогут впервые осужденным по статье 264.1 УК назначать реальные сроки, поскольку это преступление небольшой тяжести. Максимально возможное наказание — обязательные работы или ограничение свободы — действительно не воспринимается нарушителями серьезно. МВД, напомнил эксперт, несколько лет предлагало преступления по статье 264.1 УК повысить до категории «средней тяжести», это могло бы «развязать судьям руки», но от этой идеи отказались.

Водители, садясь за руль в пьяном виде, никогда не думают о правовых последствиях, подчеркнул президент Московской коллегии правовой защиты Виктор Травин, для них разница в сроках лишения свободы значения не имеет.

Поправки к УК — не единственный новый инструмент по борьбе с пьянством за рулем. В рамках нового КоАП, который готовится Минюстом с прошлого года, планируется также ввести залог в 30 тыс. руб. за задержанный у нетрезвого водителя автомобиль, а в ряде случаев и конфискацию транспортного средства без права возврата.

Последний раз законодательство для автомобилистов-любителей спиртного ужесточалось в июне 2019 года: тогда вступила в силу новая редакция УК, увеличившая максимальный срок лишения свободы для виновников ДТП с погибшими до 15 лет. В 2020 году, по статистике ГИБДД, произошло 11,8 тыс. аварий по вине нетрезвых водителей легковых автомобилей.