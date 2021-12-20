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Госдума приняла поправки к законопроекту об отмене техосмотра

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении поправки в законодательство об отмене обязательного технического осмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, законопроект ко второму чтению был доработан в интересах автовладельцев.

В соответствии с документом, предлагается «отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях». При этом указанные лица вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — подчеркнул председатель Госдумы.

При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.