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Новое регулирование по ОСАГО может увеличить стоимость полиса до 60%

По предварительным оценкам, отмена учета износа транспортного средства и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей могут повысить стоимость обязательной «автогражданки» (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС) до 60% для некоторых потребителей. Как сообщают «Известия», об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

При этом, по его словам, автовладельцы, которые редко попадают в аварии, скорее всего практически не увидят подорожания.

«Мы обсуждаем предложение с ЦБ и считаем, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования. Мы ожидаем появление законопроекта в первом квартале 2022 года, но консенсус между ЦБ, Минфином, ВСС и объединениями автовладельцев по изменениям уже достигнут», — рассказал Игорь Юргенс.

По мнению главы ВСС, предложение ЦБ по расширению тарифного коридора примут уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении поправки в законодательство об отмене обязательного технического осмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.