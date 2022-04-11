Использование подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО – тема нового опроса в «Автомире»

Новый опрос «Как вы относитесь к идее разрешить использование подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО?» стартовал в разделе «ПЛН Автомир».
Читателям предлагаются следующие варианты ответов:
- Положительно. Если нет оригинальных запчастей, почему нет?
- Идея недоработана. Нужен список сертифицированных «разборок»
- Мне все равно. Это трудности страховых компаний
- Отрицательно. Предпочитаю только оригинальные запчасти
- Да отмените уже ОСАГО, будем судиться в случае ДТП
Проголосовать можно под этим сообщением.