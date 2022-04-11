Использование подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО – тема нового опроса в «Автомире»

Грунтовую дорогу на улице Максима Горького приведут в порядок в Великих Луках

Не садиться за руль в состоянии переутомления призвали псковских водителей

Почти две тысячи нарушений дорожной безопасности пресекли в Псковской области за неделю

Борис Елкин объяснил новый режим работы светофоров на перекрестке улиц Труда и Звездной

В Великих Луках решили проблему подтопления тротуара после обращения к главе города

Виновника смертельного ДТП с непристегнутой пассажиркой отправят в колонию на год

Ограничительные столбики появились у новой «зебры» на улице Карла Марка в Пскове

Три человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе

Число ДТП в Псковской области в 2021 году снизилось почти на 15%

«Лабораторию безопасности» организовали для псковских школьников