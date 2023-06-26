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Троих пьяных водителей ВАЗов остановили в Псковской области за сутки

Нетрезвых водителей трех автомобилей ВАЗ остановили в Псковской области 4 июля. Все они уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В городе Пыталово утром 4 июля на улице Красноармейской полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2107, которым управлял находившийся «под градусом» житель Пыталовского района, мужчина 1994 года рождения.

В Островском районе 4 июля по дороге Старый Изборск – Палкино – Остров на автомобиле ВАЗ-2105 следовал 22-летний житель Палкинского района. Выяснилось, что и он был в нетрезвом виде.

А вечером 4 июля на улице Коммунальной в Пскове полицейские остановили для проверки машину ВАЗ-21093, за рулем которой находился нетрезвый горожанин 1974 года рождения.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.