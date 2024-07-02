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Оплата топлива в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» полностью перейдет в режим постоплаты

Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет возможности автомобилистов для оплаты топлива после заправки. Для ускорения обслуживания клиентов мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» полностью перейдет на постоплату за топливо к концу 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фотографии: «Газпромнефть»

В настоящее время этот способ оплаты онлайн работает на более 20% АЗС сети – на станциях в Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде, Ярославле, Омске, Калуге, Новосибирске, Кемерове, Краснодаре, Екатеринбурге, а также Ленинградской, Новгородской, Московской, Псковской, Вологодской, Кемеровской областях и Пермском крае.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить приложение до последней версии, выбрать доступную АЗС с функцией онлайн-оплаты, а затем следовать пошаговой инструкции по заправке.

Для заправки до полного бака следует установить раздаточный кран в бак автомобиля и нажать рычаг – топливо зальется до отсечки. При заправке на сумму или определенный литраж необходимо остановить заправку на нужной сумме или объеме, отжав рычаг пистолета или же предварительно ввести необходимые параметры на панели топливо-раздаточной колонки. После окончания заправки и возвращения пистолета в колонку клиент сможет выбрать удобный способ оплаты - в мобильном приложении, через оператора, или кассу самообслуживания.

Узнать алгоритм расчета на интересующей станции автомобилисты могут в официальном мобильном приложении.