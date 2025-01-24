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Разметку изменят на круговом перекрестке на улице Инженерной в Пскове

Вопрос по обеспечению безопасности на перекрестке с круговым движением на улице Инженерной в Пскове обсудили на очередной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос на обсуждение комиссии вынес депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

В качестве временной меры до момента реконструкции перекрестка предлагается изменить разметку на съездах с кольца, чтобы исключить поворот и запретить съезд из внутреннего круга направо, что создает аварийные ситуации и нарушает правила дорожного движения.

Подобное решение планируется реализовать и на других проблемный круговых движениях, например, возле торгово-развлекательного комплекса «Акваполис».

Работы будут включены в контракт по нанесению разметки и будут реализованы во втором квартале 2025 года.