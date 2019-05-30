Церковь / События

Торжественная служба в кафедральном соборе, угощение, концерт и спектакль: как отпразднуют Троицу в Пскове

16 июня Русская Православная Церковь будет праздновать Троицу - День Сошествия Святого Духа на Апостолов и день начала истории Апостольской Церкви.

Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в день Святой Троицы совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон. Начало исповеди и чтения часов в 9-30. Встреча Владыки Митрополита в 10.00. Сразу после праздничной службы всем молящимся будет предложено праздничное угощение.

Далее все приглашаются в приходской дом на кукольный спектакль «Петрушкин концерт», который покажут воспитанники Псковского детского дома под руководством ведущего актёра Псковского театра кукол Валерия Болданюка.

В 14.00 все приглашаются на фольклорный концерт, на котором выступят псковские коллективы «Очелье» и «Плескава».

День Святой Троицы - торжество, которое отмечается на пятидесятый день после Пасхи. Он относится к числу двунадесятых праздников и является переходящим. В этом году мы будем праздновать Троицу 16 июня. С самого утра в Троицкий собор на праздничную службу соберется большое количество людей, дабы почтить память о великих событиях Евангельской истории.