Церковь / События

Традиционный ежемесячный крестный ход прошел вокруг города Пскова. ФОТО

26 августа состоялся традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова.

Крестный ход в августе совершил приход храма Успения Божией Матери (с Полонища).

В крестном ходе, возглавляемом протоиереем Андреем Вахрушевым, приняли участие прихожане храма, а также все желающие совершить сугубую молитву о своем граде.

Фоторепортаж Андрея Кокшарова

Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Все это время совершалось пение молитвословий Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим.

На крестном ходе богомольцы сделали четыре остановки – на всех концах города – в поселке Череха; в районе Кресты, в храме свв. мчч. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; на горе Соколихе, у памятника св. блг. кн. Александра Невского и в Орлецах, в храме Воскресения Христова. В завершение крестоходцы с благоговением подошли к кресту и получили благословение на труды во славу Божию.