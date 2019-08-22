Церковь / События

«Цветочную дорожку» обустраивают в Псково-Печерском монастыре к престольному празднику. ФОТО

В Псково-Печерском монастыре продолжаются работы по украшению обители к престольному празднику - Дню Успения пресвятой Богородицы.

Многочисленные прихожане, паломники, трудники и волонтеры, а также братия монастыря принимают участие, в частности, в обустройстве «цветочной дорожки», которая ежегодно украшает обитель. В числе участников замечена также актриса Наталья Бочкарева.

Протяженность цветочной дорожки довольно велика. Она начинается от Успенского храма, поднимается вверх, проходит через надвратный храм Святого Николая, затем поворачивает налево и заканчивается у подножья Михайловского собора.

Цветочная дорожка символизирует путь к Небесному царствованию, и она вселяет радостное, праздничное настроение. Цветы для ее создания заказывают специально, а также их выращивают местные жители города Печоры. Накануне праздника цветы несут букетами, ведрами, целыми охапками... Садоводы почитают за великую честь, чтобы цветы из их сада попали на праздничную дорожку.

Из года в год рисунок ковра не повторяется, и всякий раз он получается очень красивым, потому что создан руками верующих, в него поистине вложена душа и вера.

Сначала готовится основа из свежескошенной травы. На ней выкладывают чудесные узоры из разноцветных гладиолусов, астр, георгинов. Никто не должен наступать на этот ковер, пока по нему не пройдет крестный ход с иконой Успения Пресвятой Богородицы.