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В Савво-Крыпецком монастыре состоится престольный праздник

10 сентября в Савво-Крыпецком монастыре состоится престольный праздник на память преподобного Саввы Крыпецкого чудотворца. Торжественное богослужение будет совершаться в храме Успения Пресвятой Богородицы, сообщили Псковской Ленте Новостей в братии Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря.

10 сентября в 7:00 от остановки «Площадь Ленина» со стороны кремля городской автобус отвезет желающих в обитель на богослужение, по окончании которого паломники вернутся в город.

Стоимость поездки – добровольное пожертвование в любую лавку монастыря.

Начало водосвятного молебна в 7:30. Божественная Литургия с праздничным крестным ходом начнется в 9:00. Исповедь будет совершаться с 7:00.

Все желающие смогут окунуться в Святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого, помолиться у рак преподобных Саввы и Корнилия Крыпецких и принять участие в праздничной трапезе.