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Конкурсные отборы Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира» пройдут в Пскове

15-16 ноября в Пскове состоится региональный очный отборочный тур VII ежегодного конкурса «Рождественские песни народов мира» Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира». Реализация творческого проекта осуществляется в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ. Девиз фестиваля - «Мир становится лучше, когда мы поем», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Как рассказала директор Фонда культурного развития общества «Песнопения Христианского мира» Ольга Сахарук, в рамках фестиваля в Пскове запланирована обширная программа: отборочный тур конкурса «Рождественские песни народов мира», мастер-классы и лекции. «Подарком для псковичей станет благотворительный концерт Патриаршего хора под руководством художественного руководителя фестиваля, регента Ильи Толкачева», - отметила Ольга Сахарук. Местом проведения мероприятий фестиваля станет Псковская областная филармония.

Патриарший международный фестиваль «Песнопения Христианского мира» проводится с 2013 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За прошедшие сезоны фестиваля отборочные туры, мастер-классы, благотворительные концерты Патриаршего хора состоялись в Тамбове, Воронеже, в республике Крым (Симферополь, Ялта), в городе федерального значения Севастополь, Благовещенске, Перми и Владимире. «В регионах мероприятия очных этапов проходят при активной поддержке принимающей стороны. Благодарим администрацию Псковской области за содействие. Надеемся, что вся Псковская область примет активное участие в конкурсном отборе. Мы много слышали о богатых певческих традициях Псковщины и хотели бы познакомиться с ними», - подчеркнула директор Фонда культурного развития общества «Песнопения Христианского мира».

Фестиваль состоит из двух блоков-конкурсов: «Рождественские песни народов мира» и «Пасхальные песни народов мира». В 2018 году в отборах фестиваля приняли участие около 1000 конкурсантов - исполнителей и коллективов из России и зарубежных стран.

На очный этап конкурса в Пскове подаются заявки с 1 сентября по 5 ноября. Заочный этап продлится до 30 ноября. По итогам всех отборочных туров жюри определит победителей, которые станут участниками благотворительного гала-концерта «Рождественские песни народов мира». Концерт состоится 19 января 2020 года в Москве. В рамках торжества пройдет церемония награждения дипломами лауреатов Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира» I и II степени.

К участию в конкурсе приглашаются детские, юношеские, молодежные творческие коллективы, солисты-исполнители, учащиеся образовательных учреждений, воскресных школ и семинарий, воспитанники детских домов, интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья. На отбор принимаются программы из 3–4 произведений, объединенных тематикой конкурса - «Рождественский песни народов мира». Подробнее о правилах подачи заявок — на сайте фестиваля.

«Мы стараемся не терять наших участников: приглашаем победителей прошлых лет к участию в новых конкурсах и концертных программах. Это позволяет видеть развитие исполнителей и коллективов в динамике, наблюдать за работой педагогов, поиском новых творческих решений. Участниками конкурса в разные годы становились коллективы из Сербии, Польши, Кипра, Беларуси. Хоровой коллектив приезжал из Грузии, выступал армянский хор из Москвы и Русский хор Йельского университета (США)», - отметила Ольга Сахарук.

Жюри будет оценивать концертные программы конкурсантов по 4 номинациям: «Хоровое пение», «Народное или этническое пение», «Академический вокал» и «Инструментальное исполнение».

В состав жюри конкурса и регионального отборочного тура входят: церковный композитор, руководитель Патриаршего хора, художественный руководитель Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира» Илья Толкачёв; композитор, ведущий музыкальных и литературных программ, музыкальный публицист, музыковед-текстолог, заслуженный работник культуры Российской Федерации Антон Висков и композитор, член Союза композиторов России, ведущий музыкальных радиопередач на радио «Вера» Алексей Вульфов, солист Патриаршего хора Андрей Иванов. Алексей Вульфов и Антон Висков будут выступать в качестве лекторов фестиваля.

Добавим, что цели фестиваля - объединение усилий общества, государства и церкви в деле сохранения и развития национальных традиций духовного пения, приобщение широкой общественности, в первую очередь, молодежи, к церковной, народной, классической и современной академической музыкальной культуре, расширение международного культурного сотрудничества и содействие созданию позитивного культурного образа России в мировом сообществе.

Мероприятия фестиваля проходят при поддержке министерства культуры Российской Федерации, Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, подворья Патриарха Московского и всея Руси Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы Русской Православной Церкви, Псковской митрополии, администрации Псковской области, фонда культурного развития общества «Песнопения Христианского мира».