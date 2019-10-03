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Покровская ярмарка пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря накануне престольного праздника

В преддверии престольного праздника на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове (ул.Некрасова, 33) пройдет большая Покровская ярмарка.

Ярмарка состоится 13 октября после Божественной литургии в храме.

Все, кто желает поделиться своими кулинарными и творческими способностями и принести изделия собственного изготовления для проведения праздничной ярмарки, приглашаются к участию.

На ярмарку принимаются: соленья и варенья (с указанием состава), изделия ручной работы (шитье, вязка, мягкие игрушки), сувениры (деревянные досочки, шкатулки, ложки, глиняные изделия), книги, добрые и интересные, для детей и подростков.

Изделия для ярмарки приносите на подворье по адресу: ул. Некрасова, 33, предварительно созвонившись с Софией Зайцевой по тел.8-916-117-89-36.

Собранные на ярмарке средства пойдут на строительство и содержание Подворья.