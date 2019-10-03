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Псковский спецназ поздравил протоиерея Олега Тэора с предстоящим юбилеем

1 ноября протоиерей Олег Тэор, настоятель воинского храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, отметит 75-летний юбилей. В преддверие торжественного дня представители 2-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 64044) поздравили священника с предстоящим праздником.

«Мы очень благодарны батюшке за работу с нами, за помощь и его служение, - подчеркнули в войсковой части. - Отец Олег Тэор - очень уважаемый человек, наш гость, наш старший товарищ, который наставляет нас на путь истинный. Мы всегда рады видеть его у нас, рады, когда он приходит к нам и помогает в нашей службе своим служением».

По мнению представителей 2-й отдельной бригады спецназа, «помощь протоиерея Олега особенно значима в вопросах просвещения молодежи и передачи ей нравственных религиозных основ, что очень важно в наше безнравственное время».