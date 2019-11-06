Семинары по скаутской православной педагогике пройдут в Доме причта Троицкого собора

11 и 12 ноября 2019 года в конференц-зале Дома Причта Троицкого кафедрального собора Пскова состоятся обучающие семинары по скаутской педагогике.
В программе: история русского православного скаутского движения, особенности и методические приёмы скаутинг-педагогики, цели и организация отряда скаутов-разведчиков, система летних лагерей.
Ведущая Елена Тягилева, руководитель Камчатского отделения Организации Российских Юных Разведчиков, старейшей юношеской православной организации России.
Организация Российских Юных Разведчиков ставит своей уставной целью общественное воспитание российских детей и молодежи в национальном и религиозном духе, дополняющее воспитательную деятельность семьи и школы, основывающаяся на христианском миропонимании и приверженности к историческим ценностям русской культуры и государственности. Деятельность ОРЮР была благословлена Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II
Двухдневный семинар-тренинг пройдёт в вечернее время в понедельник и вторник 11 и 12 ноября в конференц-зале Дома Причта Троицкого собора.
Начало в 18:00
Участие бесплатное, прошедшим обучение будут выданы сертификаты и рекомендационные письма.
По вопросам участия просим обращаться по тел. +79113647993 (Юрий Николаевич)