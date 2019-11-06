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Семинары по скаутской православной педагогике пройдут в Доме причта Троицкого собора

11 и 12 ноября 2019 года в конференц-зале Дома Причта Троицкого кафедрального собора Пскова состоятся обучающие семинары по скаутской педагогике.

В программе: история русского православного скаутского движения, особенности и методические приёмы скаутинг-педагогики, цели и организация отряда скаутов-разведчиков, система летних лагерей.

Ведущая Елена Тягилева, руководитель Камчатского отделения Организации Российских Юных Разведчиков, старейшей юношеской православной организации России.

Организация Российских Юных Разведчиков ставит своей уставной целью общественное воспитание российских детей и молодежи в национальном и религиозном духе, дополняющее воспитательную деятельность семьи и школы, основывающаяся на христианском миропонимании и приверженности к историческим ценностям русской культуры и государственности. Деятельность ОРЮР была благословлена Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II

Официальный сайт ОРЮР: orur.ru

Двухдневный семинар-тренинг пройдёт в вечернее время в понедельник и вторник 11 и 12 ноября в конференц-зале Дома Причта Троицкого собора.

Начало в 18:00

Участие бесплатное, прошедшим обучение будут выданы сертификаты и рекомендационные письма.

По вопросам участия просим обращаться по тел. +79113647993 (Юрий Николаевич)