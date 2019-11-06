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VI Международная научно-практическая Свято-Тихоновская конференция пройдет с 15 по 17 ноября в Пскове

15-17 ноября в Пскове на базе ПсковГУ пройдет VI Международная научно-практическая Свято-Тихоновская конференция. Тема конференции в этом году - «Современная семья: православная традиция и современность».

В рамках пленарных заседаний прозвучат доклады гостей из Москвы, Таллина и Лодзя (Польша).

Также планируется проведение мастер-класса «Родительский клуб. Основы работы с группой» и круглого стола «Семья: труд физический и труд духовный. Опыт христианской культуры».

Добавим, что конференция организована при поддержке Псковской епархии, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла, Белорусского государственного университета, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Международного общества свт. Григория Паламы.