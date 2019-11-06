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Во имя жизни: престольный праздник прошел в храме Космы и Дамиана с Гремячей горы

Престольный праздник для любого храма - важное событие, а для храма, который долгое время пребывал в запустении, - тем более! Псковский храм Космы и Дамиана с Гремячей горы лишь в этом году начал оживать после забвения: поначалу здесь проходили молебны с чтением акафиста святым, во имя которых в XVI веке здесь появился монастырь, а с сентября, после визита в храм митрополита Псковского и Порховского Тихона здесь стала регулярно совершаться Божественная Литургия - таинство, имеющее особую значимость для любого православного человека.

Дня святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана ждали с нетерпением. Продумали внутреннее убранство, собрали букеты и цветочную композицию для главной храмовой иконы, нашли множество помощников, подготовились духовно. Праздник начался еще вчера, 13 ноября: вечером в храме совершилось Всенощное бдение - службу, которая всегда проходит накануне больших церковных праздников. Знаменательно, что Всенощное бдение началось с перезвона трех ручных колоколов (большой звонницы в храме нет). Известно, что колокольный звон - важная часть храмового богослужения. Он оповещает о начале службы и приглашает верующих в храм. Звон колокола выражает праздничную торжественность и духовную радость верующих - то, что очень чувствуется в маленьком храме на Гремячей горе.

Праздничное утро началось с водосвятного молебна. За водой к храму-имениннику пришли горожане со всех концов Пскова: кто-то живет поблизости, кто-то - на Завеличье, кто-то - на Запсковье. Людей собралось много, настроение - не передать словами! А какую радость доставило дозволение позвонить в колокола! К самому большому из трех колоколов выстроилась очередь из желающих принять участие в праздничном перезвоне. «Берите за веревочку пониже - так удобнее будет!» - советует, улыбаясь, один из звонарей. Хватаемся так, как он подсказывает, - и пошел звон по пригорку!

Для настоятеля храма Александра Смирнова этот престольный праздник - первый. Перед началом службы он прошел по храму, проверил, все ли в порядке, все ли готово, поздоровался с прихожанами. Видно было, что волнуется. Но не от беспокойства или тревоги, а от радости, сознания торжественности момента. Поддержать батюшку пришли священники-настоятели других псковских храмов с семьями.

Наталья Савицкая, прихожанка храма на Гремячей горе, объясняет: «Всегда в жизни есть что-то главное, и престольный праздник - это очень важный день, когда святые покровители храма приглашают нас к себе, на свой день рождения. В этот день совершается праздничная служба, больше людей старается попасть сюда. Летом, после визита митрополита Тихона, с момента начала регулярных богослужений в нашем храме все очень изменилось. Первая Божественная Литургия была очень сильной по переживаниям. Люди приходят к нам с любовью, храм пополняется прихожанами. Очень бы хотелось, чтобы те, кто любят это место, этот храм, были всегда рядом, как сейчас».

С того знаменательного 1 сентября, когда здесь впервые прошла торжественная служба, храм совершенно переменился: прихожане окончательно убрали весь мусор, силами казаков Псковской Казачьей линии демонтировали старые леса и собрали временную дверь, которая отделила основную часть храма от притвора, завершили монтаж пола в четверике. В октябре здесь появился иконостас, проект которого был разработан Сергеем Пановым.

Света в храме тоже прибавилось: если раньше здесь одиноко горела лампочка, несколько светильников и свечи, то теперь освещение появилось по всему периметру храма. Но многие проблемы решить пока не удается. Некоторые из них могут решиться лишь с вмешательством федеральных денег. По словам отца Александра, храм признали аварийным. Для того чтобы провести реставрационные или хотя бы противоаварийные работы, потребуются крупные суммы, исчисляемые миллионами. Возможно, этот вопрос будет решен благодаря включению в одну из программ, например, «Развитие культуры и туризма» (по линии Министерства культуры РФ), куда заявки можно отправлять до 30 ноября этого года.

Другие проблемы требуют внимания узких специалистов: так, с каждым днем здесь становится все холоднее. Поют певчие - а изо рта пар валит. Сюда бы пару обогревателей: петь в холодном помещении не рекомендуется, да и прихожане, среди которых есть пожилые люди и маленькие дети, здоровее были бы...

По завершению службы вокруг храма впервые за долгие годы был совершен крестный ход с главной иконой - святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, издревле являвшихся покровителями святости и ненарушимости христианского брака, устроителями супружеской жизни, защитниками малых детей и больных стариков. Крестный ход сопровождался, по традиции, молитвами и окроплением святой водой.

Торжественный праздник завершился традиционным чаепитием с с вкусными домашними пирожками и выступлением казаков, которые показали виртуозное владение шашкой. На лужайке рядом с Гремячей башней смотрелось это невероятно впечатляюще!

Праздник закончился – и все разошлись по своим обычным делам: кто на работу, кто домой. Но в сердце наверняка сохранится радость встречи с обыкновенным чудом - чудом единения во имя жизни.

Елена Никитина