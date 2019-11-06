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Практическим опытом в вопросах поддержки современной семьи поделились участники VI Международной научно-практической Свято-Тихоновской конференции

15 - 17 ноября в ПсковГУ на кафедре философии и теологии прошла VI Международная научно-практическая Свято-Тихоновская конференция «Современная семья: православная традиция и современность».

В этом году в конференции приняло участие 93 человека из пяти стран: Россия, Великобритания, Польша, Эстония, Греция. Участники представляли следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар, Афон (Греция), Глазго (Великобритания), Краков (Польша), Таллинн (Эстония) и конечно же Псков, Печоры, Остров.

Перед началом конференции состоялся молебен в храме Трех Святителей, который расположен в здании ПсковГУ по адресу ул.Советская, 21. В молебне приняли участие духовенство, гости, студенты, преподаватели, и пел на клиросе свой университетский студенческий хор теологов.

Храм Трех Святителей в 2010 году был освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Само здание является знаменательным, поскольку здесь до революции располагалась Псковская Духовная семинария и в домовой церкви в честь Трех Святителей 14 (26) декабря 1891 г. принял постриг преподаватель семинарии В.И. Белавин — будущий Святейший Патриарх Тихон, который, как известно, является уроженцем Псковской земли.

В начале работы конференции было показано видеоприветствие митрополита Волоколамского Илариона, председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, президента научно-образовательной теологической ассоциации и председателя межведомственной координационной группы по преподаванию теологии в вузах.

Многочисленных гостей также поприветствовали представители оргкомитета и партнеров конференции. В частности, от имени комитета по образованию Псковской области выступил первый заместитель председателя комитета Геннадий Барышников. От имени митрополита Псковского и Порховского Тихона собравшихся приветствовал иеромонах Анастасий (Байков), от лица врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной приветственный адрес зачитала Ирина Самаль, к.н., доцент кафедры философии и теологии.

Приветственное слово от коллег Открытого университета Глазго и себя лично сказал Константинос Афанасопоулос - доктор философии, научный сотрудник кафедры философии университета Глазго, Шотландия, Объединенное Королевство.

Ведущей конференции была Марина Манойлова, зав.кафедрой философии и теологии ПсковГУ, доктор психологических наук, доцент.

На пленарном заседании выступали докладчики на актуальные и познавательные темы. Особенно было отмечено выступление матери десятерых детей - Анастасии Пелячик, специалиста Синодального отдела по Церковной благотворительности и социальному служению, психолога Центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Марфо-Мариинской обители милосердия города Москвы «Информационная и психологическая поддержка семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, силами Прихода» (Россия, Москва).

Доклад оказался практико-ориентированным и очень полезным для присутствующих. Также Анастасия Пелячик предложила ознакомиться всем желающим с информацией, размещенной на официальном сайте Синодального отдела по Церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви http://www.diaconia.ru. Этот сайт может быть интересен и полезен всем, кого интересуют вопросы семьи, социального служения ближним, а также тем, кто сам нуждается в помощи.

Константинос Афанасопоулос выступил с докладом о семье святителя Григория Паламы, её святости, канонизации и христоцентричном её устроении, какой должна быть всякая семья. Данную тему лектор продолжил и на круглом столе «Семья: труд физический и труд духовный. Опыт христианской культуры», в рамках которого прозвучали доклады магистрантов Сретенской семинарии Павла Патокина («Кризисы молодой семьи и пути их преодоления в современной пастырской практике») и Антония Лунгу («Православное учение в контексте современной семьи»).

Виктория Гусакова, кандидат искусствоведения, специалист СПб митрополии, выступила с докладом «Значение художественного образа православной семьи в духовно-нравственном воспитании школьников». Виктория Олеговна озвучила интересные результаты многолетнего практического опыта работы с подростками.

Далее конференция продолжилась в формах круглого стола «Семья: труд физический и труд духовный. Опыт христианской культуры», руководителями которого выступили доктор философских наук Олег Душин (Санкт-Петербургский государственный университет) и Костантинос Афанасопулос (Открытый университет Глазго), и мастер-класса «Родительский клуб. Основы работы с группой» (руководитель Анастасия Пелячик).

Программа первого дня конференции завершилась экскурсией в Псковский музей-заповедник.

В завершение первого дня конференции состоялось заседание секции Международного общества свт. Григория Паламы «Этика и эстетика в «Добротолюбии», которое провел Константин Шморага, ст. преподаватель кафедры философии и теологии ПсковГУ.

Второй день конференции начался с Литургии в кафедральном соборе Троицы Живоначальной г.Пскова. Продолжил работу семинар Международного общества свт. Григория Паламы «Этика и эстетика в «Добротолюбии», по завершении которого все гости посетили Снетогорский и Мирожский монастыри.

Третий день конференции начался с Литургии в Кафедральном соборе Троицы Живоначальной г.Пскова и завершился интереснейшей экскурсией в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Напомним, конференцию организовывает ежегодно направление теологии ПсковГУ. В оргкоммитет конференции 2019 года вошли: Псковский государственный университет, Псковская епархия, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, Белорусского государственного университета, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Международное общество свт. Григория Паламы.