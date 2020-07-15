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Участники паломнической поездки в Никандрову пустынь посетят пять святых источников

Паломнический центр Псковской митрополии «Вольный странник» возобновил свою работу после карантина. Ближайшая поездка состоится 17 июля в Никандрову пустынь, сообщили Псковской Ленте Новостей в митрополии.

Никандрова пустынь расположена в Порховском районе Псковской области. Это один из самых значимых и интересных монастырей Северо-Запада России. Возникнув еще в XVI веке и пережив свой расцвет в XIX столетии, монастырь прославился на всю страну своими целебными источниками.

Как и многие другие монастыри, Никандрова пустынь не функционировала в советские годы, а постройки обители были практически полностью уничтожены. Возрождение обители началось уже в новом тысячелетии, первая новая церковь у ворот монастыря была освящена в 2002 году.

Свое название Никандрова пустынь получила в честь святого Никандра Пустынножителя, удалившегося от мира в пустынь. На месте уединения Никандра после его смерти и была в 1585 году основана Никандрова пустынь.

В программе паломнической поездки - посещение пяти святых источников: «Иконы Казанской Божией матери», «Преподобного Никандра», «Святых апостолов Петра и Павла», «Животворящего Креста Господня», «Преподобного Александра Свирского».

Подробности поездки можно уточнить на сайте паломнического центра или по телефону +7-921-703-03-33.