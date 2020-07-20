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О подвиге возглавившего «атаку мертвецов» псковича расскажут на онлайн-встрече

Очередная онлайн-встреча в рамках проекта «Вечера на Печерском подворье» состоится в ближайший понедельник, 20 июля. Трансляция начнется в 18:30 из Никольского храма подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове.

Сотрудница историко-краеведческой библиотеки имени Василева Лариса Лобанова расскажет об «атаке мертвецов» и подвиге подпоручика Котилинкого — уроженца Псковской губернии. Он руководил во время Первой мировой войны контратакой. Немцы пустили отравляющий газ на позиции защитников крепости Осовец (сейчас — территория Польши). Однако, когда газ рассеялся, и немцы пошли в атаку, навстречу им вышла рота солдат под командованием Котлинского. Противник, потрясенный видом бойцов, попавших под действие газа, был деморализован.

В Пскове в августе 2015 года на набережной реки Великой к 100-летию подвига Котлинского и защитников Осовца был открыт памятник героям Первой мировой.

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На подворье отмечают, что встреча будет особенно интересна экскурсоводам.