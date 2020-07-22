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Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре

Мультимедийная выставка о знаменитом русском старце архимандрите Иоанне Крестьянкине, который с 1967 по 2006 год жил в Псково-Печерском монастыре, откроется в стенах обители 1 августа, говорится в сообщении пресс-службы Фонда гуманитарных проектов - одного из организаторов выставки.

Посетители выставки смогут увидеть видеохронику, личные вещи и письма архимандрита Иоанна, а также узнают о жизненных ситуациях и людях, которые «способствовали формированию духовного образа старца».

Кроме того, зрители познакомятся с «историями о том, как он применял свой дар духовничества для помощи людям». А в одном из семи залов выставки - зале писем - можно будет взять на память распечатки цитат и советов отца Иоанна. В другом зале - книг - посетители смогут познакомиться с изданиями его трудов.

Выставка в музее Псково-Печерского монастыря продлится до 31 октября.

«Патриарх Пимен и патриарх Алексий II приезжали к отцу Иоанну за советом в их личной духовной жизни и в решении значимых общецерковных вопросов. Многие известные духовники XX века почитали его как своего наставника и называли «духовником духовников», - подчеркнули в пресс-службе.

Экспозицию организовали издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», Министерство культуры РФ, Патриарший совет по культуре и Фонд гуманитарных проектов. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культура» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».